Un incendio en la ciudad de Greenville, Carolina del Sur, causó conmoción en la zona.

Los bomberos de la ciudad respondieron a una alerta de fuego en un dúplex en East Main Street el martes 2 de marzo por la mañana.

Los bomberos y la policía respondieron al llamado de ayuda.

#BREAKING: Greenville FD and GPD on scene of a house fire on E Main Street off Woodside Avenue. Everyone got out. House appears to be total loss. Fire fighter still on scene putting out hotspots. Dispatched at 11:39 AM. pic.twitter.com/5PXYbvpgOG

— Cody Alcorn (@CodyAlcorn) March 2, 2021