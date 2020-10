Alerta de tormenta tropical por llegada de Zeta a Carolina del Norte

Carolina del Norte y Carolina del Sur están bajo alerta debido Zeta, una tormenta tropical que arribará a la zona partir del jueves 29 de octubre.

En primera instancia se trataba de un huracán categoría 1 que se espera toque tierra el miércoles por la noche cerca de Nueva Orleans, Luisiana, antes de arribar a las Carolinas.

El sistema de tormentas tropicales prevé que la tormenta tropical mantendrá su fuerza a medida que avance por el Sureste. Por tanto, habrá un movimiento rápido que mantendrá los vientos todavía relativamente fuertes para mañana por la mañana.

Rainfall amounts and max wind gusts from the remnants of #Zeta and the cold front tonight and Thursday. #cltwx #ncwx #scwx pic.twitter.com/jHu7avUYBX

Se han emitido alertas de tormenta tropical para condados que incluyen, entre otros, Gaston, Lincoln, Cleveland, Burke, McDowell, Rutherford y otras áreas del Oeste de Carolina del Norte y el Norte del estado de Carolina del Sur.

Una Alerta de Tormenta Tropical significa que las condiciones de una tormenta tropical son factibles dentro de uno o dos días.

Morganton, Hickory, Lincolnton y Gastonia podrían estar entre las áreas que ven vientos sostenidos de 20 a 30 mph con ráfagas de hasta 45 mph. Como resultado, es posible que se produzcan cortes de energía dispersos y la caída de árboles a medida que Zeta impacta la región un jueves.

Se espera que lleguen más vientos en las primeras horas de la mañana del jueves antes de disminuir rápidamente el mismo jueves por la noche.

A Tropical Storm Watch has been issued for areas mainly along and north of I-85. Winds will generally be between 20-30 mph with gusts up to 45 mph. The best time frame for winds will begin late tonight and last through the morning hours tomorrow. Once again, stay weather aware! pic.twitter.com/cT9fWkewRz

— NWS GSP (@NWSGSP) October 28, 2020