Alex Miller, joven de Kentucky, sorprende a los jueces de American Idol en audición

Se acerca una nueva temporada de American Idol y los cantantes ya comenzaron a hacer audiciones y sorprender a los fans, como lo acaba de hacer un joven de Kentucky llamado Alex Miller.

Se trata de un chico de 17 años originario de Lancaster, cuya audición se está volvieron viral gracias a su talento y a todos los seguidores del programa de televisión.

Alex ha cantado desde que era un niño y demostró su experiencia ante los jueces Katy Perry, Lionel Richie y Luke Bryan.

El joven interpretó una canción original country “I’m Over You, so get Over Me”, que le dedicó a una de sus exnovias.

Inmediatamente, Richie y Luke reaccionaron de manera positiva al cantante y la emoción de Luke Bryan fue tanta que se paró de su lugar para cantar junto al joven, mientras ambos interpretaban con sus guitarras.

Los jueces salieron de la habitación para darle la noticia a toda su familia, a la mamá, el papá y el hermano de Alex, quien irá a Hollywood a competir.

Aquí te dejamos la audición de Alex Miller en American Idol, quien cantó con Luke Bryan.