¿Alex Rodriguez engañó a Jennifer Lopez? Esto dijo la supuesta amante

Aunque sucedió hace más de un año, ahora han comenzado a circular fuertemente los rumores de que Alex Rodriguez, el exbeisbolista profesional, le fue infiel a Jennifer Lopez, sin embargo, Madison LeCroy, a quien señalan como la supuesta amante ya habló al respecto.

Y es que en los más de cuatro años que llevan juntos, Alex Rodriguez y JLo han demostrado una buena relación, incluso apareciendo en importantes actos públicos como la toma de protesta de Joe Biden.

Sin embargo, no han dejado de circular distintas especulaciones en torno a lo que sería una infidelidad por parte del exbeisbolista con una famosa participante de un reality show.

Se trata de Madison LeCroy, quien rompió el silencio y dio su versión en una entrevista para el medio Page Six.

Él nunca ha engañado físicamente a su novia conmigo. Con él hablo de forma esporádica, pero no consistente. Esa es la verdad, nunca nos hemos visto en persona… nunca hemos tenido ningún tipo de nada. Solo somos conocidos”, explicó Madison LeCroy.

Parece que todo se trató de un par de llamadas a través de FaceTime y, de acuerdo con LeCroy, fue Alex Rodriguez, el prometido de Jennifer Lopez, quien la buscó y estableció el primer contacto.

Madison explicó que los rumores comenzaron porque le contó a alguien que había hablado con un exbeisbolista y eso se convirtió en un “teléfono descompuesto” que desencadenó los rumores.

Todo esto fue hace un año, (pero) hasta ahora salió a la luz. No sé qué hacer. He tratado de estar lo más callada posible. No quiero nada malo para su familia ni para la mía.