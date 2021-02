Alexandria Ocasio-Cortez: “Soy sobreviviente de agresión sexual”

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) reveló el 2 de febrero que fue sobreviviente de agresión sexual. Las declaraciones las hizo durante una transmisión en vivo realizada a través de Instagram.

AOC grabó un video donde fijó posición sobre el asalto que adeptos de Trump protagonizaron en el Capitolio cuando se certificaban en el Senado los votos que daban por ganador a Joe Biden en las elecciones.

Soy una sobreviviente de agresión sexual y no se lo he dicho a mucha gente en mi vida , reveló Alexandria Ocasio-Cortez.

Esta gente que nos dice que sigamos adelante, que no es gran cosa, que deberíamos olvidar lo que pasó o incluso nos dicen que nos disculpemos. Estas son las mismas tácticas de los abusadores , subrayó la congresista para cuestionar a los partidarios del asalto al edificio federal.

Cuando todavía estamos perdiendo personas. Cuando no sabemos todavía cuantas personas están desarrollando trastorno de estrés postraumático después de lo que pasó. Cuando no sabemos todavía cuantos están hospitalizados -hay personas que quizás no murieron, pero perdieron ojos, dedos-, estas personas están tratando de decirnos que no es gran cosa y están tratando de decir que se le está dando demasiada importancia (…) Estas son las tácticas de los abusadores , dijo Ocasio-Cortez en su grabación en vivo.