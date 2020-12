Alfredo Adame da positivo a COVID-19; Carlos Trejo lo celebra

El actor y conductor Alfredo Adame, anunció que dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que actualmente está en aislamiento siguiendo todas las medidas pertinentes.

Por medio de sus redes sociales, el conductor mostró el resultado de la prueba que se realizó por medio del Gobierno de la Ciudad de México, donde se confirma la enfermedad.

“¡Amigos queridos! Así es, a pocas horas de enterarme que di positivo a #COVID. ¡Por favor cuídense mucho!, extremen mucho sus precauciones!”, apuntó.

“¡No queda más que cuidarme y estar con todos ustedes a distancia! Gracias a todos por sus atenciones y su comprensión. Los quiero”, comentó en su cuenta de Twitter.

Aunque el actor no mencionó si tiene síntomas o es uno de los portadores asintomáticos, simplemente se limitó a mencionar el resultado de la prueba.

Además, tomó con humor el hecho de tener la enfermedad, pues en su cuenta de Instagram, recordó los problemas que tiene con la conductora Laura Bozzo y el cazafantamas Carlos Trejo.

“Si pude con estos virus… qué no haré con el COVID”, refiriéndose a los otros dos personajes.

Carlos Trejo celebra que Alfredo Adame tenga COVID-19

Las diferencias y el odio entre Carlos Trejo y Alfredo Adame no se olvidan pese al estado de salud del conductor, pues el cazafantasmas se alegró de que su odiado rival esté enfermo, incluso le “deseó la muerte”.

“El representante político de los misóginos rateros estafados homofóbicos, mitómanos y qué ayudará a familias cuando no puede ayudar a la suya, dice estar enfermo de COVID (otra mentira más para llamar la atención) pero si es así no te preocupes yo te llevo flores al panteón, pero un favor que sea rápido ya que se me están marchitando y las llevo con todo y mariachis tocando la canción -se murió el payaso- jajaja y voy a rezar mucho para que dios nuestro señor me permita partirte tu madre por tercera ocasión antes que te escupa la TUMBA H.D.T.P.M. (así dice la canción no sean mal pensados)”, dijo Tejo en un video.