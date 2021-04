Alfredo Adame se disculpa por insultar en campaña política

El conductor, actor y ahora político Alfredo Adame, ofreció disculpas por el arrebato de coraje del que fue víctima hace unos días, donde en pleno acto proselitista insultó a un automovilista.

El pasado 26 de abril, el candidato de Redes Sociales Progresistas a diputado, se enfrascó en una discusión con un hombre que lo insultó por su intención de ingresar a la política, al grado de que en plena entrevista le mentó la madre al automovilista.

Por medio de un video, el presentador afirmó que fue víctima del enojo por la agresión, pero que no justificaba su actuar y aseguró que aprenderá a controlarse.

“El fin de semana pasado me vi envuelto en un incidente vehicular en el cual reaccione de una forma en la que no es la línea que un partido político serio como Redes Sociales Progresistas debe seguir. Fui víctima del enojo y de la furia cuando pues me sentía agredido y respondí de una forma que no es la que el partido tiene en mente para que sus candidatos hagan una propuesta seria.

“Es mi compromiso, he aprendido una lección, en la política hay que tener la piel gruesa y la mecha larga… Les hago saber que tengo un compromiso con ustedes de aquí a que termine la campaña y me comportaré de la manera en la que se debe conducir un candidato a Diputado Federal”, dijo Adame en el video.