Algunos problemas que debemos superar los inmigrantes tienen que ver con nosotros mismos

En estos días me he puesto a pensar sobre la situación precaria que atraviesa muchas personas de la comunidad inmigrante en Estados Unidos en estos tiempos; me he puesto a analizar cuáles son las causas de tanto infortunio y he encontrado un sinnúmero de factores que contribuyen directa o indirectamente a la situación, en algunas ocasiones nosotros mismo nos ponemos en una situación problemática.

Hace unos días me llamó Gloria, una mujer que tiene su hijo enfermo. Me comentaba que los doctores la acusaron de estarle dando a su hijo medicinas diferentes a las recomendadas a los profesionales de la salud y que eso lo estaba empeorando.

Cuando oí hablar a esta madre, me dio mucha tristeza, pues ella cree mucho en remedios caseros, así como creen muchas personas en nuestra comunidad y por esa razón se los estaba dando a su hijo.

Gloria estaba en esta situación por no tener una dirección correcta en lo que se tiene que hacer en estos casos. En este país no se permite traer medicinas caseras, a diferencia de otros países en donde carecen de medicina convencional.

Pensé que si tuviésemos un lugar donde las personas se eduquen sobre la cultura de este país y tuvieran suficiente apoyo, la situación sería totalmente distinta para esta madre, Sin embarco como comunidad primero debemos tratar de vencer algunos obstáculos.

Lo primero que encuentro es el alejamiento que existe en las misma comunidad inmigrante, pues existe bastante discriminación de parte de aquellos que una vez fueron indocumentados o que su primera generación fue de indocumentados pero hoy ya están legalizados y consecuentemente ven a los demás inmigrantes con desprecio y repudio; por esa razón se alejan de los nuevos visitantes y no les dan de sus conocimientos, que ellos como inmigrantes más antiguos obtuvieron y pueden compartir.

El segundo factor que encuentro es la falta de liderazgo en las comunidades inmigrantes, no existen suficientes organizaciones que abogan por el inmigrante, las organizaciones que existen son relativamente pequeñas y carecen de fondos para poder asistir las necesidades de las personas; las pocas que hay compiten por mantener abiertas sus puertas y pagar uno o dos salarios, los cuales son salarios muy bajos y por esta razón de no pueden encontrar trabajadores con destrezas que se puedan quedar suficientemente tiempo con la organización para hacer el trabajo necesario para avanzar a una comunidad con tantas necesidades.

El tercer factor que veo tiene que ver con los mismos inmigrantes, que por falta de información correcta, su constante búsqueda del sustento diario y el miedo de ser deportados, viven en las sombras y no defienden sus propios derechos, y cuando lo hacen, puede ser que se involucren en demostraciones que al final no traen un resultado positivo y quedan solos en la búsqueda de soluciones.

Cierro diciendo que siempre veo hacia el futuro, y espero que se levante una nueva generación de líderes preparados para enfrentar estas situaciones y puedan alcanzar las metas y cambios que se necesitan alcanzar, para que exista una comunidad inmigrante más saludable en todo término, ya que inmigrantes siempre existirán hasta el fin de los tiempos, y nosotros llegamos aquí para quedarnos y construir un mejor mañana para nuestras familias.