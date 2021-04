Amazon: sindicato de trabajadores no prospera

La formación de un sindicato de trabajadores en Amazon no tuvo éxito, tras unas elecciones celebradas entre personas que trabajan para el segundo empleador más grande del país.

Se estaba planificando una organización sindical para representar a los empleados de un depósito en Bessemer, Alabama, pero el intento fue fallido.

La Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés) supervisó el proceso e indicó que 1,798 trabajadores del depósito votaron en contra del sindicato y 738, a favor.

De los 3.117 votos emitidos, 76 fueron anulados y 505 impugnados por la empresa o por el Sindicato de Minoristas, Mayoristas y Tiendas por Departamentos, organización que además encabezó la campaña.

La junta además señaló que los votos impugnados no eran suficientes para cambiar el resultado.

El sindicato dijo que acusará a la empresa ante la NLRB de interferencia ilegal en la votación, pues difundió desinformación sobre la campaña en reuniones a las que los empleados estaban obligados a asistir.

Además, el sindicato pedirá una audiencia con la junta para determinar si los resultados “se deben anular porque la conducta del empleador creó un ambiente de confusión, coerción y/o miedo a las represalias”.

Amazon no respondió una petición de declaraciones al respecto enviada por The Associated Press.

La Noticia produjo esta nota con información de The Associated Press (AP).