Amazon: Tiroteo en sus instalaciones deja un muerto y un herido

Nadie puede negarlo, con la Pandemia del Covid-19 la delincuencia en el mundo está a la alza gracias a la crisis que enfrentan distintos sectores de la sociedad.

Pero no sólo la delincuencia aumentó, también diversos casos extraños comenzaron a surgir, como el de una tienda de Amazon, donde hubo un tiroteo que dejó como saldo una persona muerta y un herido.

Las instalaciones de Amazon en Jacksonville, Florida, tuvieron este trágico suceso, donde policías respondieron a un llamado anónimo para atender una denuncia sobre un supuesto tiroteo en el lugar.

Los hechos ocurrieron la noche del martes, luego que el cuerpo policiaco arribara al lugar y encontraran a una mujer y un hombre con heridas de bala según publica CNN.

RIGHT NOW: Multiple reports of shooting at Jacksonville Amazon center. A witness tells me she heard gunshots then saw two victims on the ground not far from her. Sources say 1 person dead 1 transported to the hospital. @wjxt4 https://t.co/K1A4M4h8l1 pic.twitter.com/eLzgTwMSF4

La mujer falleció en el lugar por la pérdida de sangre, mientras que al hombre lo trasladaron de inmediato a un hospital cercano a Jacksonville.

JD Stronko, oficial de la Oficina del Sheriff de Jacksonville, dijo en conferencia de prensa, que hubo “múltiples testigos” del tiroteo y continuará la investigación.

A woman was killed and a man was hospitalized following a shooting at an Amazon Fulfillment Center in Jacksonville, Florida, according to authorities. https://t.co/P1OucTZuYF

Además, se encontró un arma en el lugar de los hechos, por lo que hay evidencia clara de qué pudo haber detonado este tiroteo.

UPDATE | In what is the second multiple shooting at the Pecan Park Road Amazon center this year, a 22-year-old woman has died, and a man has been hospitalized.

Here's what we know about Tuesday evening's incident. https://t.co/VWYhsYh45G

— Florida Times-Union (@jaxdotcom) September 30, 2020