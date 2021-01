Ambulancias ya no transportarán a pacientes con pocas posibilidades de supervivencia en Los Ángeles

Las ambulancias ya no transportarán pacientes con pocas posibilidades de supervivencia en Los Ángeles, California.

A medida que aumentan las hospitalizaciones por COVID-19, la Agencia de Servicios Médicos de Emergencia (EMS) del Condado de Los Ángeles ordenó a los equipos de ambulancias que no transportarán a los pacientes con pocas posibilidades de supervivencia a los hospitales y que conservaran el uso de oxígeno.

Ambulancias en Los Ángeles

Antes de la pandemia los pacientes que tenían pocas probabilidades de recuperarse podían ser transportados en ambulancia al hospital para recibir tratamiento.

Pero los hospitales de Los Ángeles están ahora al máximo de su capacidad, dijo la agencia. Muchas instalaciones médicas no tienen el espacio para recibir pacientes que no tienen posibilidades de sobrevivir. Los pacientes cuyos corazones se han detenido a pesar de los esfuerzos de reanimación, ya no deberían ser transportados a los hospitales, dijo el EMS del condado.

Si no hay signos de respiración o pulso, EMS continuará realizando reanimación durante al menos 20 minutos, según el memo. Si el paciente se estabiliza después del período de reanimación, será trasladado a un hospital. Pero si el paciente es declarado muerto en el lugar o no se puede restaurar el pulso, los paramédicos ya no transportarán el cuerpo al hospital.

Los pacientes que pueden ser transportados a menudo tienen que esperar horas antes de que haya una cama disponible.

Mientras las ambulancias están esperando en los hospitales, hay menos para responder a otras llamadas al 911 que están entrando. Esto lleva a respuestas demoradas.

COVID-19 en Los Ángeles

El condado de Los Ángeles ha estado librando una dura batalla contra COVID-19 durante semanas. Las infecciones se han disparado y aproximadamente uno de cada cinco residentes que se hacen la prueba de COVID-19 reciben resultados positivos.

En poco más de un mes, el condado duplicó su número de infecciones, pasando de unos 400,000 casos el 30 de noviembre a más de 800,000 casos el 2 de enero, dijeron funcionarios de salud el lunes.

Una persona muere a causa del virus cada 15 minutos, dijo la directora de salud pública del condado de Los Ángeles, Barbara Ferrer.

Las autoridades dicen que la situación empeorará ya que se dirigen al temido aumento de casos derivados de reuniones festivas.

Es probable que los aumentos en los casos continúen durante las próximas semanas como resultado de las fiestas y las fiestas de fin de año y de los viajeros que regresan, dijo Ferrer. Es probable que experimentemos las peores condiciones en enero en las que hemos enfrentado toda la pandemia, y eso es difícil de imaginar.

COVID-19 en Carolina del Norte en comparación con Los Ángeles

En Carolina del Norte hay una población de 10.49 millones de personas y ha habido 570,111 casos de COVID-19 desde el comienzo de la pandemia. En Los Ángeles hay una población de 10.04 millones de personas y se han reportado 827,498 casos.

Carolina del Norte tiene actualmente 3,635 hospitalizaciones debido a COVID-19, mientras que Los Ángeles tiene 7,697.

Con respecto a las pruebas de COVID-19, Carolina del Norte ha realizado 7,119,201 pruebas y Los Ángeles ha realizado 4,804,155.

