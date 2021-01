América sufrió en el Estadio Azteca, pero al final consiguió su segundo triunfo del torneo Guard1anes 2021 frente a los Bravos de Juárez en partido de la Jornada 3.

En un encuentro que los Bravos de Juárez vendieron cara la derrota, las Águilas de Solari salieron adelante con un gol a balón parado y una gran jugada individual, pese a su limitado funcionamiento en la cancha.

Aunque el partido fue intenso, con buena presión por parte de ambas escuadras, quedó evidenciado la falta de juego en el medio campo de los dos equipos.

Con Guillermo Ochoa, Nicolás Benedetti, y Richard Sánchez enfermos de COVID-19, el América tuvo que recurrir a los jóvenes Naveda y López en el medio campo, situación que no le permitió tener profundidad por el medio. Las Águilas basaron mucho de su juego en las bandas, pero no tuvieron éxito, Mauro Lainez y Leo Suárez no encararon ni sacaron provecho a su velocidad.

La única forma en que América pudo hacer daño fue en táctica fija. En un tiro de esquina, Suárez sirvió a Aguilera, quien remató correctamente para marcar el primer gol del encuentro.

Juárez reaccionó de buena forma. Los dirigidos por Luis Fernando Tena fueron al frente, y tras una pobre marca de los mediocampistas americanistas, Gustavo Velázquez empató el encuentro minutos después; sin embargo, el silbante anuló el gol por fuera de lugar de Marco Fabián al momento del disparo.

Con Juárez volcado al frente y buscando el empate, América aprovechó para aflojar la presión y buscar más soltura de sus delanteros.

Solari ajustó sus piezas y uno de sus cambios selló el triunfo, el criticado atacante cafetalero, Roger Martínez, quien nueve minutos después de su ingreso marcó su primer gol en el torneo con una gran conducción que culminó con un estupendo zurdazo.

Bravos de Juárez intentó hasta el final, pero América cerró el partido y de esa forma consiguió su segundo triunfo en casa en el torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX.