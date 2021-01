El guardameta del América y la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa, confirmó en sus redes sociales que contrajo coronavirus. El capitán de las Águilas aseguró que se encontraba bien, y aprovechó para mandar un mensaje a las personas que están haciendo mal uso de los tanques de oxígeno durante la crisis de COVID-19 en México.

“Amigos, desafortunadamente me contagié de COVID-19. He tenido algunos malestares leves, pero en general me siento bien. Hay que tomar con más seriedad la pandemia y ayudar a los demás”, dice en el mensaje en su cuenta de Instagram.

Con más de millón y medio de casos de coronavirus y casi 150 mil muertes por su causa, México es uno de los países más afectados en el mundo, por lo que Guillermo Ochoa invitó a sus seguidores a hacer conciencia.

“Hay personas que necesitan urgentemente un tanque de oxígeno y sabemos que muchos han sido rentados y que ya no son usados y no han sido regresado, por amor a la vida, regrésenlos”, aseveró.

Richard Sánchez y Nicolás Benedetti también están infectados

Parece ser que el América no puede tener un torneo sin bajas. Afectados severamente por las lesiones el semestre pasado, los azulcremas ahora están lidiando con las bajas por coronavirus.

El mediocampista paraguayo, Richard Sánchez y el volante colombiano, Nicolás Benedetti, confirmaron que dieron positivo en COVID-19. Sin duda dos bajas sensibles para el América, que para este torneo cuenta con un plantel muy limitado.