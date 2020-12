AMEXCAN busca apoyo para repartir juguetes a niños

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte, Inc. ( AMEXCAN ) está buscando apoyo en esta temporada navideña con su campaña Toys for Tots. AMEXCAN aceptará donaciones de juguetes y dinero de 9:00 am a 5:00 pm, hasta el 18 de diciembre, en su oficina y electrónicamente.

La organizaciónn dijo que debido al COVID-19, muchas organizaciones en todo el estado han experimentado una disminución en las donaciones, mientras que existe una mayor necesidad de donaciones ya que muchas familias se han visto afectadas negativamente por el virus. Las familias han experimentado despidos, desempleo, pérdida de miembros de la familia y muchos otros desafíos este año y necesitan ayuda para darles a sus hijos una pequeña alegría y alegría esta Navidad.

AMEXCAN esta aceptando apoyo

AMEXCAN solicita que cualquier donación de juguetes y/o donación monetaria se entregue directamente a su oficina. Para seguir los protocolos de distanciamiento social seguro, los juguetes deben dejarse en la entrada de la oficina en 1410 Evans Street Greenville, NC 27834 en Suite 1A. Habrá una caja disponible para la entrega de juguetes y se colocará un letrero en nuestra puerta para identificar fácilmente la ubicación de la caja.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Además, se colocará un sobre dentro de la puerta para cualquier donación monetaria o cheque. Los cheques deben hacerse a nombre de la “Asociación de Mexicanos en NC”.

Las donaciones monetarias también pueden enviarse por correo a PO Box 2744 Greenville, NC 27836, o electrónicamente a través de las siguientes plataformas:

Si tiene más preguntas o si desea obtener más ayuda, llame a AMEXCAN al (252)-329-0593. La oficina de AMEXCAN está abierta de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm. También puede enviar un correo electrónico a Francisco Solano a fsolano@amexcannc.org o AMEXCAN a amexcan@amexcannc.org.