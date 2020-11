Amigo de Maradona revela cómo embriagaban al ‘Pelusa’

Con la muerte de Diego Armando Maradona, muchas anécdotas comenzaron a surgir entre amigos, conocidos y familiares del “Pelusa”, algunas han llamado tanto la atención que no se creería la forma de vida del astro del futbol.

Una de ellas la contó Mariano Israelit, un amigo del ‘10‘ desde su infancia, con quien compartió grandes momentos en familia y en la cancha, ya que era invitado constante del ídolo argentino.

Israelit reveló cómo el círculo cercano a Maradona embriagaba al astro del futbol argentino antes de ver a sus hijas, hábito que lo orilló a mantener este ritmo de vida con su familia.

“Yo llamaba y me atendía un chico Charly, que era el marido de una prima de Rocío (Oliva). ‘Hola, quién habla’, me decía. Ya me conocía la voz, porque yo hablaba mucho con Diego. Yo decía ‘Hola, hola, hola…’. Cuando me conocía la voz o me bloqueaba o directamente me decía que Diego se acostó o que fue al baño…”, indicó Israelit en entrevista con Radio La Red.

“Ahora era imposible llegar a él, había que pasar por diez filtros. Diego vivía en un country con seguridad privada y tenía dos tipos en la puerta de la casa con ametralladoras, ¿para qué?”, añadió el amigo del “Pelusa”.