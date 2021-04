AMLO anuncia que no se vacunará contra COVID-19 por ahora

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que por el momento no se vacunara contra el COVID-19, pues según los médicos que lo atienden, tiene anticuerpos suficientes por ahora.

Hace unos días, el mandatario anunció que sería esta semana cuando recibiría la vacuna contra el coronavirus; pero este lunes aclaró durante la conferencia diaria, que tras una consulta con médicos que lo atendieron cuando padeció COVID-19, estos le sugirieron esperar.

“Consulté con los médicos, al principio me habían dicho dos de ellos que me vacunara para reforzar mis anticuerpos, pero quise preguntar a otros, los que me atendieron directamente cuando padecí de COVID-19, revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos y que no es indispensable, por ahora, que me vacune”, comentó.

En México se está aplicando la vacuna a adultos mayores de 60 años.

Cuando AMLO tuvo COVID-19 varios médicos estuvieron atentos a su estado de salud, por lo que uno de ellos explicará este martes el porqué de sugerirle esperar para la vacunación.

AMLO destacó la campaña de vacunación anti COVID-19

Por otro lado, el presidente destacó la campaña de vacunación y espera que en abril se haya terminado de aplicar la primera dosis a todos los adultos de México.

“Según los expertos, se reducirá la mortalidad por COVID, entonces también nos va a ayudar a que si se presenta una nueva cepa u ola o hay incrementos en contagios, pues nos agarre ya con los adultos mayores vacunados, lo que será de utilidad.

Se han aplicado casi 10 millones de vacunas. (Foto: AP)

Actualmente en México se han registrado 2.25 millones de casos y se han registrado 204,000 muertes. Mientras que al momento se han administrado 9.04 millones de vacunas y 1.11 millones de personas han recibido el tratamiento completo, lo que representa el 0.9% de la población total.