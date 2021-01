AMLO con COVID-19: “está pasando la etapa crítica”, mira su mensaje

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), envió el 29 de enero un mensaje a los pobladores del país latinoamericano donde sobre habla su estado de salud frente al padecimiento de COVID-19 .

Todavía tengo covid pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica , aseguró el mandatario mexicano. Ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos. Estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo .

Nunca perderemos la fe en el porvenir y en la búsqueda de una sociedad mejor. Gracias de todo corazón por el cariño que siempre será correspondido.https://t.co/RlETbawmVF pic.twitter.com/SVVjXdo0gS — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 30, 2021

Igualmente, el presidente mexicano informó que durante febrero se aplicarán 6 millones de vacunas contra el coronavirus y anunció la cantidad de dosis que se distribuirán de cada vacuna:

870 mil dosis de Sputnik V.

870 mil dosis de AstraZeneca.

1 millón 500 mil de Pfizer-BioNTech.

1 millón 800 mil proveídas por la Organización de Naciones Unidas.

México se convirtió el 28 de enero en el tercer país con más fallecimientos registrados por COVID-19 . De acuerdo con el conteo de la Universidad Johns Hopkins , México contabiliza 155,145 muertes por la enfermedad, superando a India en decesos.

De acuerdo con el presidente mexicano, en el mes de marzo se subirá a 12 millones el número de vacunas administradas en el país latinoamericano.

No descarto que para finales de marzo tengamos ya vacunados aún con una primera dosis a todos los adultos mayores de nuestro país, ya saben por qué, tenemos que darle preferencia a los adultos mayores , aseguró López Obrador.