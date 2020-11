Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, mantiene su postura en no felicitar al demócrata, Joe Biden, hasta que se le nombre oficialmente como el nuevo máximo mandatario de Estados Unidos.

“Con apego a esa política de principios de no intervención ni autodeterminación de los pueblos, nosotros no podemos hacer un reconocimiento de ningún tipo a un gobierno que todavía no está legal y legítimamente constituido”, apuntó.

AMLO dijo que sería irresponsable de su parte emitir un juicio sobre unas elecciones que oficialmente no están concluidas, además de agregar que la política exterior de México se rige bajo el artículo 89 de la Constitución mexicana y la doctrina “Estrada” que se refieren a la no intervención y respeto a asuntos de otros países.

AMLO y su postura neutra

Neutral en el caso, López Obrador descartó que haya represalias en caso de que Joe Biden sea nombrado oficialmente nuevo presidente de Estados Unidos.

“Cómo de manera irresponsable nosotros vamos a pronunciarnos por uno o por otro, no nos corresponde. Eso es intervencionismo. Que si no reconocemos va a haber represalias,¡Nooo! No tiene por qué haber represalias porque nos estamos apegando a nuestra política de principios a nuestra legalidad, además no somos colonia, somos un país libre e independiente, soberano. El Gobierno de México no es pelele de ningún gobierno extranjero”, aseguró.

México mandó un memorándum mundial

El mandatario detalló que su administración mandó un memorándum a todas las embajadas del mundo en donde se describe la postura de México respecto a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El mensaje está apegado a la Constitución mexicana.

“Hoy en la mañana le pedí, porque lo sugirió el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de que redactara un memorándum para todas las embajadas y consulados y que anexara el texto básico de la doctrina Estrada. Como dicen los abogados cuando se enojan, que les leyeran la Constitución. No es redundante pero es para que se entienda bien, el 89 completo y la doctrina Estrada, esa es nuestra postura. Y no estamos en contra ni a favor de nadie”.