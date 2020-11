Firme a sus ideales políticos y a las acciones de su gobierno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la ley se debe aplicar por igual a cualquier persona cuando se trate de castigar un crimen, incluso si se trata de su propia familia.

Así respondió AMLO cuando fue cuestionado por el caso de su hermano, Pío López, quien fue grabado en el 2015 recibiendo dinero del actual director de la Coordinación Nacional de Protección Civil, David León Romero.

“Pues que se aplique la ley, como a cualquier ciudadano, aunque se trate de mi hermano y que sean los ministerios públicos, que sean los jueces los que decidan, no hay en este Gobierno nepotismo, amiguismo, influyentismo, ninguna de esas lacras de la política”, aseguró.

El mandatario mexicano informó que hay personas que utilizan su nombre para realizar trámites, gestiones o pedir favores a gente de otros poderes. AMLO aseveró que nunca ha mandado mensajes con nadie y en el caso de que necesite hacerlo, lo comunicará personalmente.

“También ya que quede claro, porque como queda la costumbre, cómo es que dice la canción, es más fuerte de la costumbre que el amor, entonces como queda la costumbre, a lo mejor utilizando mi nombre, de decir: es que me pide el Presidente. No, no, yo si tengo que decirle algo a un servidor público es directo y si se trata del presidente de la Suprema Corte, directo a él; al Fiscal, directo, si tengo algo que plantearles”, dijo.

AMLO negó influencia en el INE

Acusado de tener injerencia en el Instituto Nacional Electoral para prohibir el registro “México Libre”, partido del expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, Obrador comentó que no ha tenido comunicación con el INE ni con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Nunca he visto, desde que soy Presidente, al presidente del Consejo del INE, del Instituto Nacional Electoral, nunca lo he visto y al del Tribunal Electoral tampoco”, detalló.