El plan de vacunación nacional comenzó satisfactoriamente en México con la vacuna de Pfizer, el primer medicamento contra el coronavirus de varios que, paulatinamente, ayudarán al país a combatir la pandemia. A partir de enero empezarán a llegar las primeras dosis de la empresa china Cansino, de las cuales se tiene previsto el arribo de un total de 35 millones a un costo de 32 mil millones de pesos.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, anunció que si alguna empresa farmacéutica contaba con el capital para comprar independientemente la vacuna del coronavirus a las compañías fabricantes para venderlas en sus farmacias, el gobierno no pondrá restricciones, siempre y cuando no impere el influyentismo.

“No que porque yo tengo dinero y yo voy a vacunarme primero o yo soy político o soy influyente y me vacuno primero. Eso no, asi no es la cosa”, dijo AMLO.

AMLO también aprovechó para hacer hincapié en que está presupuestado que todo el pueblo mexicano sea vacunado gratuitamente, siempre y cuando se respete el plan nacional de vacunación, que señala como prioridad al personal sanitario del país.

El mandatario puntualizó que cerca de 750 mil trabajadores del sector salud serán la prioridad del plan de vacunación nacional.

“Nos va a alcanzar con el acuerdo que tenemos para los primeros meses con Pfizer. Estamos hablando de tener a febrero a mas tardar a marzo vamos a contar con un millón 400 mil dosis, como son dos aplicaciones alcanza para 750 mil, trabajadores de la salud”.

De acuerdo al plan, la segunda línea de vacunación serán los ancianos mayores de 90 años, criterio que será reforzado con el patrón utilizado para las pensiones de adultos mayores.