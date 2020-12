Among Us ahora en Nintendo! Sí, el exitoso juego del momento que ha causado sensación este 2020 ya podrá ser descargado en las consolas de Nintendo Switch.

La diversión no podía quedarse en PC, Android, iOS y MacOS. Ahora también quiere explorar el universo de las consolas de videojuegos de la mano de Nintendo. Tal como ya lo sabes la experiencia del juego invita a subirse a la nave a un máximo de 10 jugadores en línea.

La noticia fue anunciada poco antes de finalizar el Indie World Showcase de Nintendo.

SURPRISE!!!

✨ Among Us is out NOW on the Nintendo Switch ✨

🚀 Cross platform play

🚀 Online and local multiplayer

🚀 Play at home or on the go as you jet off into space with your crewmates

💔 So… much… betrayal…

Get it here: https://t.co/DMlOCguSbO pic.twitter.com/l3fbtnvl3B

— Among Us (@AmongUsGame) December 15, 2020