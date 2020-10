Among Us: Conoce cómo eran los bocetos personajes originales

Among Us es el videojuego de moda que está en todos los móviles, su dinámica, jugabilidad y personajes lo han hecho el título favorito de los gamers ocasionales.

Además, con el confinamiento, la gente comenzó a buscar nuevas vías para divertirse y mantenerse ocupados, de esta forma, Among Us comenzó a viralizarse y ser parte de la vida de las personas.

Apenas tiene dos años de existencia en el mercado, pero las millones de descargas no las tienen otros títulos con mayor desarrollo, algo notable en Among Us.

El videojuego Among Us trata de intentar descubrir a un impostor y a otros tripulantes en una nave.

El impostor tiene que acabar con una cierta cantidad de jugadores sin que lo descubran y para esto, habrá retos y diversas formas o dinámicas para conseguirlo.

El impostor gana cuando acaba con todos o cuando los tripulantes no puedan arreglar un sabotaje.

Los tripulantes pueden ganar cuando logran encontrar al impostor, así que la dinámica se convierte en toda una experiencia llena de retos.

Por cierto, ante esto los gamers esperaban una segunda parte de este juego, pero eso no pasará y se quedarán con las ganas.

Por lo mientras, sólo disfrutarán de diversas actualizaciones y retos que habrá de parte de los desarrolladores.

Pero muchos se preguntan cómo es que los personajes Among Us se eligieron para ser parte del videojuego más popular en 2020.

La verdad es que casi todo inicia en una hoja en blanco, no crean que hubo montones de bocetos o diseños que esperaban ser aceptados para desfilar en los móviles.

En realidad hubo sólo unos cuantos, la mayoría como arte conceptual y uno de ellos se dio a conocer en redes sociales hace poco.

El boceto muestra a los tripulantes con forma de estrella, esto, para tener relación con la temática espacial.

Por otra parte, también observamos que la mochila no era parte de los primeros diseños, sino que vino en un boceto posterior.

By the way, this is literally the only concept art of coming up with the crewmate design. We settled pretty fast. pic.twitter.com/D4n6wuveDC

— Puff (@PuffballsUnited) October 7, 2020