Among Us continúa ganando terreno frente a otros videojuegos en versión móvil, sus millones de descargas en los últimos meses lo comprueban y a dos años de su lanzamiento es el más popular entre los gamers ocasionales.

Sabemos que en el 2018, año en que lanzaron el juego no tuvo la misma trascendencia. Nadie se explica por qué tuvo este impacto en pleno 2020, pero los desarrolladores lo agradecen por los millones de ganancias que tienen.

El éxito de Among Us no solo se debe a su jugabilidad y temática, sino también a su plataforma de juego cruzado entre usuarios de PC y dispositivos móviles, algo que muchos videojuegos no quieren apostar.

¿Cuáles son las diferencias de Among Us gratuito y el de paga?

Entre esto, sabemos que hay dos versiones del videojuego, una completamente gratuita y otra de paga, y pocos saben en realidad cuál es la diferencia entre ambas.

La versión gratuita obviamente te permite jugar Among Us con todos tus amigos, además que sólo sirve para móvil, ya que la versión de paga es para PC y cuesta unos 58 pesos mexicanos.

InnerSloth, empresa que fabrica Among Us tiene muy claro que los gamers de PC y dispositivos móviles son distintos, así que cada uno tiene sus ventajas.

En el caso de Android e iOS, el juego incluye el famoso esquema de publicidad para generar ingresos, por lo que siempre podrás jugar Among Us con tus amigos cuantas veces quieras.

Puedes pagar para dejar de ver publicidad

Pero si te resulta molesto ver publicidad, tendrás que pagar a través de Google unos 39 pesos para que esto suceda.

Por otra parte, hay una importante razón por la que Among Us vale más en PC y se debe a que tiene un bonus de cosméticos para que pongas lindo a tu personaje, algo que no trae la versión móvil.

En versión móvil aunque pagues, no habrá ningún regalo y simplemente la publicidad desaparecerá para ofrecerte una experiencia más limpia de jugabilidad.

Puedes comprar cosméticos en móvil por una cantidad

Lo que sí puedes hacer en Android es comprar estos cosméticos, valen 20, 39 o 59 pesos mexicanos, y puedes elegir entre mascotas, trajes y sombreros.

En PC, los cosméticos tienen otro precio, así que te invitamos a descubrir cuáles son y nos platiques tu experiencia.

¿Alguien sabe qué otras diferencias hay entre Among Us de paga y el servicio gratuito?