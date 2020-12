Among Us de 100 jugadores y otros videos de videojuegos más vistos en 2020

El mundo de los gamers toma cada vez más relevancia, por eso YouTube ha revelado cuáles son los videos de videojuegos más vistos en 2020.

El mundo de Minecraft estuvo recreado en muchos de estos videos. De hecho, hay uno de un hamster recorriendo un laberinto inspirado en Minecraft.

Otro video muestra cómo luciría una partida de Among Us con 100 jugadores. Los videos sobre videojuegos más vistos de 2020 en YouTube son los siguientes:

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Super Hero Games: How To Loot | 230720 Angry animal

Con más de 208 millones de vistas, este video muestra cómo resolver un acertijo y a pesar de tener solo 15 minutos es uno de los más vistos de 2020.

葉式特工 Yes Ranger: Minecraft Real POV

Son más de 198 millones de vistas, este divertido video es una recreación en el mundo real de los personajes de Minecraft con trajes cúbicos tal y como el videojuego original. Es literalmente “imperdible”.

The Secret Life of My Hamster: Hamster Minecraft Maze

Este divertido video con 132 millones de vistas muestra a un hamster recorriendo un laberinto hecho con base en el mundo de Minecraft.

Porisloff Show: GTA 5 Crazy Ragdolls Red Spiderman VS Gorilla (GTA 5 Euphoria Physics Funny Moments & Fails)

Este video tuvo más de 131 millones de visualizaciones y muestra momentos divertidos de GTA con el personaje de Spiderman.

Winston Games: Parking Frenzy 2.0 3D Game #1 – Car City Driving Android iOS Gameplay

Un video del videojuego “Parking Frenzy 2.0 3D Game” para Android se llevó más de 126 millones.

CrazyDek: Family vs Family – Who is the Strongest Monsters – Monster School

También basado en el mundo de Minecraft, este video con más de 126 millones de vistas muestra distintas familias de monstruos al estilo Minecraft.

The Pixel Kingdom: Among Us, but with 100 Players

El video sobre Among Us con 100 jugadores ha tenido más de 119 millones de visualizaciones en YouTube y es una divertida parodia sobre cómo luciría un juego de Among Us con tantos jugadores.

Top Games: EM 3IN1 16:9

Este breve video sobre acertijos tuvo más de 99 millones de vistas.