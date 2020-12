Todo mundo sabe que el fenómeno de Among Us convulsionó el mundo gamer en 2020, luego de ser el videojuego más descargado y jugado en todo el año, a pesar de la Pandemia del COVID-19 que azotó el mundo entero.

Among Us, el videojuego ganador de los Game Awards 2020

El videojuego tuvo millones de descargas a lo largo de estos 12 meses, un hecho particularmente extraño ya que se estrenó desde junio del 2018, pero fue hasta el 2020 que ganó popularidad.

Su jugabilidad, dinamismo, retos, compatibilidad y otros detalles, hicieron de Among Us el videojuego más popular del mundo y los Game Awards 2020 vinieron a confirmar este fenómeno en el mundo gamer.

Gracias a que Among US causó sensación en todos los gamers, se llevó el premio a Mejor Juego Multijugador del Año y se llevó el galardón sobre grandes títulos de estudios mucho más grandes que el pequeño InnerSloth.

Venció a grandes monstruos del mundo gamer

En esta categoría, sobresalen monstruos como Nintendo con Animal Crossing: New Horizons o Call of Duty: Warzone de Infinity Ward/Raven/Activision, pero ninguno pudo dar batalla contra un desarrollo más sencillo.

Otro título que compitió contra Among Us le ganó en esta categoría fue Fall Guys: Ultimate Knockout de Mediatonic/Devolver y Valorant de Riot Games, títulos que también tienen un mayor desarrollo, pero no pudieron contra la popularidad del juego del impostor.

No fue noche completa para Among Us

Among Us también estaba nominado a Mejor Juego Móvil del Año, pero no pudo llevarse este premio y quedará para una mejor ocasión si es que lanzan la segunda parte del videojuego en 2021.

Por cierto, Among Us había liberó un nuevo mapa, nuevas mascotas y sombreros para los usuarios justo antes de conocer que era el videojuego que se llevó el Premio a Mejor Juego Multijugador del Año.