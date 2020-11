Among Us estrena mapa y anuncia nuevas noticias

El videojuego Among Us acaba de estrenar un nuevo mapa y lo dio a conocer oficialmente en Twitter . Además, el videojuego respondió la pregunta de si será posible escuchar a los jugadores en próximas actualizaciones.

¡Aquí hay un vistazo especial al mapa NUEVO de Among Us ! (¡Solo para tus ojos!) (¡No muestres a los impostores!) , tuiteó la cuenta oficial del videojuego.

🚀 Welcome to the official Among Us Twitter 🚀

Get all the news, peeks, and fun shenanigans here and become a part of the crew.

Here's a special look at the NEW Among Us map! (For your eyes only!!) (Don't show the impostors!!) pic.twitter.com/FrCkK7ZcnI

— Among Us 🙏 weekend!! dont let me respond plz lol (@AmongUsGame) November 18, 2020