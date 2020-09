Among Us: ¿Qué es y cómo se descarga el juego de moda?

En los últimos días imágenes de Among Us está apareciendo en todas las redes sociales en forma de memes, por eso nos dimos a la tarea de explicarte de dónde salió este juego de moda, cómo se juega, cómo se descarga y por qué es tan famoso.

¿Qué es Among Us?

Empecemos por lo primero, con las cosas técnicas. El juego fue creado por InnerSloth en junio de 2018 y desde noviembre del 2018 se encuentra disponible en Steam.

Among Us es un juego multijugador en línea que se puede disfrutar de 4 a 10 personas. Cuando estos elementos deciden iniciar el juego, se les asigna un rol a cada uno de los participantes, dos de ellos serán los ‘impostores’, pero solamente ellos dos saben que han sido seleccionados, los demás los tendrán que descubrir.

La historia es bastante sencilla, cuando inicias, despiertas en una nave con otros pasajeros, como ya lo dijimos anteriormente dos son los impostores, quienes tratarán de asesinar a los otros miembros del grupo, mientras que los personajes, ‘normales’ tienen que completar tareas, descubrir a los impostores y expulsar a los ‘impostores’ fuera de la nava antes de que estos acaben con todos.

¿Dónde se puede jugar?

Si ya te dieron ganas de jugar Among Us te damos una buena noticia y es que se encuentra disponible para descargar en Windows, Android e iOS, en algunos tienes que pagar y en otros está totalmente gratis.

¿Cuáles son los requisitos para descargar Among Us en tu PC?

Sistema Operativo : Windows 7 SP1+.

: Windows 7 SP1+. Procesador : SSE2 instruction set support.

: SSE2 instruction set support. Memoria : 1 GB de RAM.

: 1 GB de RAM. DirectX : Versión 10.

: Versión 10. Almacenamiento: 250 MB de espacio disponible.

El éxito de Among Us se debe a la sencillez de este, es gratis, está disponible en varias plataformas, la historia es sencilla, es multijugador y las gráficas no son de otro mundo. Ideal para pasar el confinamiento durante esta pandemia.