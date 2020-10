Anciana se convierte en la primera muerte por reinfección de COVID-19 en el mundo

Una anciana de 89 años en Países Bajos se convirtió en la primera muerte por reinfección con COVID-19 en el mundo, informaron este lunes.

De acuerdo con El Tiempo, solamente 23 casos de reinfección alrededor del globo se han registrado desde que comenzó la pandemia.

La reinfección ocurrió en la mujer tras contraer una cepa diferente del novel coronavirus, publicaron en Oxford University Press. Los análisis que se le realizaron a la mujer arrojaron que el virus tenía una genética distinta a la de la sepa anterior.

La mujer ingresó al hospital con fiebre y tos a principios de año. Por causa de la primera infección, estuvo cinco días en el hospital. En esa ocasión, se sanó por completo de todos los síntomas. Sin embargo, continuó con la fatiga.

La mujer era tratada simultáneamente por un raro cáncer de medula ósea que, si bien es cierto cuenta con un tratamiento, no puede curarse. Luego de recibir quimioterapias dos meses después de haber sanado, la fiebre, la tos y los problemas respiratorios –aún más intensos— regresaron.

Luego de realizarse pruebas de anticuerpos (PCR) durante los primeros cuatro a seis días, la anciana arrojó positivo al COVID-19. No fue hasta el octavo día de contagio de ingreso al hospital cuando su salud empeoró. Solo transcurrieron dos semanas hasta que murió.

Los investigadores coincidieron en que no es común que los síntomas del virus sean más graves durante la reinfección. Igualmente, no se conoce cuánto tiempo la paciente estuvo inmune al novel coronavirus.

No obstante, se ha encontrado que los reinfectados muestran sus primeros síntomas dos meses después de haber tenido contacto con el COVID-19.

La Noticia produjo esta nota con información de El Tiempo.