Andrew Brown: emiten video corto de su muerte, “fue una ejecución” dice abogada

Familiares y abogados de Andrew Brown Jr. solo pudieron ver 20 segundos del video que muestra a oficiales disparándole hasta la muerte.

Tras ver el video, la abogada Chantel Lassiter declaró en una rueda de prensa el 26 de abril que las imágenes muestra “una ejecución”.

Andrew tenía sus manos en su volante. No estaba alcanzando nada, no estaba tocando nada, no iba a hacer nada. Tenía sus manos sobre el volante. Corrieron a su vehículo disparando,

expresó Lassiter en la rueda de prensa dada en Elizabeth City, Carolina del Norte, el 26 de abril.