Anel Noreña, heredera de José José, luce traje de baño a sus 76 años

Exmodelo, vedette y actriz mexicana, Anel Noreña se mostró en traje de baño a sus 76 años.

Y es que luego de revelarse que Anel es la heredera universal de José José, la artista originaria de la Ciudad de México ha estado en la mira de todos.

Recientemente, la conducta Shanik Berman mostró a la estrella de televisión, Anel, en un body, bromeando que se trataba de un traje de baño y que estaba lista para tomar el sol.

Me voy a asolear a la terraza, porque eso le da un vigor a mis piernas increíble y el otro día se me lastimaron con el ensayo, me tengo que bañar también”, le contestó Anel.