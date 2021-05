Angelina Jolie y Brad Pitt reciben la custodia compartida de sus niños. Jolie no está de acuerdo.

Angelina Jolie y Brad Pitt recibieron la custodia compartida luego de una prolongada batalla judicial. Esta decisión se tomó después de las críticas de Jolie a la decisión del juez de no permitir que los niños testifiquen en la corte.

El pleito de la pareja por la custodia de sus seis hijos ha durado más de cinco años. El juez John Ouderkirk es el encargado de supervisar este caso de custodia.

Ouderkirk emitió un veredicto extenso el miércoles luego de meses de testimonios de testigos, según Page Six. Profesionales de servicios infantiles entrevistaron a los niños de Jolie-Pitt y otras personas que han estado cerca de la familia para tomar una decisión.

“La custodia compartida no es el tema al que Angelina se opone. Hubo otros temas de preocupación, pero los procedimientos judiciales están cerrados y sellados”, dijo una fuente a Page Six. Jolie criticó la decisión del juez de no permitir que los niños testifiquen.

Angelina Jolie no está de acuerdo con el fallo del juez

La actriz dijo que el juez “no ha considerado adecuadamente” una sección del código de tribunales de California, que dice que es perjudicial para los intereses de los hijos que la custodia se otorgue a una persona con antecedentes de violencia doméstica. No detalló a qué se refería, pero sus abogados presentaron un documento sellado en marzo que supuestamente ofrece información adicional.

Jolie pidió el divorcio en 2016, días después de una disputa en un vuelo privado que transportaba a los actores y sus hijos de Francia a Los Ángeles. Pitt fue acusado de maltratar a su hijo de 15 años durante el vuelo, pero las investigaciones de los funcionarios de bienestar infantil y el FBI se cerraron y no se formularon cargos contra el actor. El abogado de Jolie dijo entonces que la actriz solicitó el divorcio “por la salud de la familia”.

Jolie y Pitt se casaron en 2014 después de conocerse unos nueve años antes, en el set de Mr and Mrs Smith.

Con información de The Associated Press

