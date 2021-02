Ángelus del Papa Francisco: segundo domingo de Cuaresma

El Papa Francisco ofreció su Ángelus durante el segundo domingo de Cuaresma. En su oración, el Sumo Pontífice reflexionó sobre el Evangelio del Día, en el que se narra la subida de Jesús con dos Apóstoles al monte Tabor, lugar en el que ocurrió la Transfiguración.

Como exclamó el apóstol Pedro, es bueno estar con el Señor en el monte. Vivir esta anticipación de luz en el corazón de la Cuaresma. Es la invitación para recordarnos cuando atravesamos una prueba difícil (…), recordar que el Señor ha resucitado y no permite que la oscuridad tiene la última palabra , aseguró el Santo Padre.

