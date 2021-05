¿Anna Faris arrepentida de matrimonio con Chris Pratt? Nunca hablaron sus problemas

Durante la más reciente emisión de su podcast, Anna Faris is Unqualified, la actriz Anna Faris reveló por qué nunca habló de sus problemas en el matrimonio mientras estuvo casada con el actor Chris Pratt.

Y es que, en agosto del 2017, tras 8 años de estar casados, Faris y Pratt sorprendieron al mundo de los espectáculos con la noticia de su ruptura.

Fue durante una conversación con Rachel Bilson (The O.C, Jumper, Take Two) que Faris se sinceró sobre sus relaciones pasadas e incluso aceptó que se arrepiente de haber ignorado varias cosas en sus relaciones.

Para mí, creo que después de cada ruptura, en algún momento, me doy cuenta de que había muchas cosas que ignoré y que realmente no debería haber hecho”, dijo la actriz.

En retrospectiva, sentí como si mi mano hubiera sido forzada. Nunca fue una decisión independiente”, sañaló.

De acuerdo con la actriz de Scary Movie, Mom y Overboard, otra de las cosas que le afectó fue no tener un grupo cercano de amigas.

Eso me afectó de muchas maneras, nunca hablé de ningún problema. Incluso con los más cercanos.

Las cosas fueron más transparentes durante mi relación con Ben (Indra), pero con Chris, ambos protegíamos la imagen, incluso en nuestros círculos cercanos”.

Anna Faris estuvo casada con Ben Indra del 2004 hasta el 2008 y en 2009 le dio el “Sí” a Chris Pratt.

Desde su divorcio, Anna y Chris han seguido adelante y se llevan bien al ser padres de Jack, su hijo de 8 años.

Anna habló de una persona que llamó al podcast para decir que quería romper su compromiso antes de casarse, a lo que Anna reflexionó cómo hubiera sido su vida si ella hubiera hecho lo mismo.