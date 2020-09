Ansu Fati: Rompe el récord del goleador más joven de la historia de la Selección Española

España le ganó 4-0 a la selección de Ucrania y esta noche pasará a la historia del futbol español y no por la goleada, sino porque en la cancha estaba Ansu Fati, el segundo jugador más joven en vestir la camiseta de La Roja absoluta y que hoy rompió el récord del jugador más joven de la historia en marcar para España con tan solo 17 años y 311 días.

La carrera meteórica de Ansu Fati hace que España y su club el Barcelona sonrían, pues ven en este joven nacido en Guinea-Bisáu un 31 de octubre de 2002, como la próxima gran estrella.

El partido de hoy el joven demostró una vez más que la calidad no está peleada con la edad. Hoy fue titular y en los primeros segundos provocó un penal, que le dio el primer gol del partido a España.

El penal lo marcó Sergio Ramos con maestría para adelantar a La Roja 1-0. El mismo Ramos marcó el 2-0 y llegó a 123 goles como futbolista profesional y a 23 anotaciones con la selección española.

Mientras que el 3-0 fue un gran gol Ansu Fati, el hombre récord, el hombre de la noche. El joven de 17 años marcó desde fuera del área un golazo que va a los libros de historia. Con esta anotación Fati se convirtió en el jugador más joven en marcar con la Selección Española, dejando atrás la marca que data de 1925 y que le pertenecía a Errazquín.

El 4-0 fue obra de Ferran Torres, el exjugador del Valencia, que a partir de la siguiente temporada jugará con el Manchester City.

🔥 No stopping that from @FerranTorres20!pic.twitter.com/wPWhdzGwH4

— Man City Xtra (@City_Xtra) September 6, 2020