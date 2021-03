La novela de Judy Blume Are You There God? It’s me, Margaret (¿Estás ahí Dios? Soy yo, Margaret) será finalmente llevada al cine y ya cuenta con parte del elenco.

Publicada en 1970 se convirtió en un clásico de la literatura. Narra los conflictos de la pubertad de una niña de 11 años llamada Margaret Simon. Ella forma un club secreto con tres niñas que enfrentan las mismas dudas de la transición a la adolescencia. El nombre de la novela viene dado por la interna conversación que tiene Margaret con Dios en su encuentro con la fe, al ser hija de un padre judío y una madre cristiana.

Desde octubre del 2018 se anunció que los cineastas James L.Brooks y Kelly Fremon Craig tendrían los derechos del libro. Sin embargo, hasta ahora se dan a conocer los detalles que esperabas.

La novelista Blume, a sus 83 años decidió ceder los derechos de su obra más famosa para que ¿Estás ahí Dios? Soy yo, Margaret sea una película, aunque durante mucho tiempo titubeó en hacerlo.

La misma escritora mostró su emoción en Twitter sobre la incorporación de personajes. “¡Realmente está sucediendo! Es emocionante ver al elenco reunirse. Tuvimos un gran comienzo con Abby y Rachel”.

It’s really happening! Exciting to see the cast come together. Off to a great start with Abby and Rachel. https://t.co/2WaJJoWwer

— Judy Blume (@judyblume) February 19, 2021