Un tráiler con doble remolque se estrelló aparatosamente esta mañana en Charlotte, Carolina del Norte.

El vehículo se volcó a lo largo de Woodlawn Road en el suroeste de Charlotte este martes 23 de febrero por la mañana, bloqueando todos los carriles de salida.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:15 de la mañana en Woodlawn Road cerca de la I-77.

El conductor venía de la I-77 en dirección norte hacia Woodlawn Road y dio media vuelta cuando dio la vuelta a la curva, lo que provocó que el tractor-remolque volcara.

