La tranquilidad de la noche del Día de Acción de Gracias se transformó en una pesadilla para un ayudante de alguacil del condado de Nash.

De nombre Jared Allison, el oficial resultó gravemente herido en un accidente el jueves 26 de noviembre por la noche.

El accidente ocurrió en la U.S. 301 en Rocky Mount.

La Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte dijo que Allison intentaba detener una motocicleta en la US 301 que iba a alta velocidad.

Hasta que de pronto, se impactó con un Nissan Maxima que quería cruzar la carretera desde Old Mill Road.

“Hace poco tiempo, un miembro de la Oficina del Sheriff del Condado de Nash estuvo involucrado en un accidente automovilístico con otro vehículo en la US301 en Rocky Mount”, dijo en redes sociales la oficina del shérif la noche del jueves.

A short time ago a member of the Nash County Sheriffs Office was involved in a motor vehicle accident w/ another vehicle on US301 in Rocky Mount. The crash is being investigated by the NCSHP. Please pray for all those involved. No other information is being released at this time

— Nash County Sheriff (@NashCountySO) November 27, 2020