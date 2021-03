¡La doble de Jennifer Aniston vive en Argentina!. Y en pocos días se hizo famosa a raíz de una foto viral en redes sociales por su gran parecido con la actriz de Hollywood.

Se trata de la argentina Florencia Trossero, a quien un amigo mostró con orgullo haciendo notar su aspecto similar a la ex de Brad Pitt.

Por supuesto que las reacciones revolucionaron las redes sociales. Algunos coinciden con el autor de la foto aunque otros difieren y no encuentran la semejanza. De hecho, la misma joven ya estuvo en los medios por el eco que hizo su foto y expresó que si bien tiene una similitud con la famosa actriz, realmente nunca se vio tan parecida a ella como en la imagen publicada.

Tengo un aire, no soy lo que salí en la foto, no sé si fue la pose o qué, salí igual y no soy tan igual. Para mí es un halago que me hayan dicho eso, ¿para quién no?”.