Aparece primer monolito del 2021; fue vandalizado

La ciudad de Toronto, Canadá, reportó la aparición de un nuevo monolito, el primero de 2021. Sin embargo, casi desde el momento que fue encontrado fue vandalizado.

El misterioso artefacto es similar a todos los que han aparecido en Estados Unidos, Polonia y Rumania, los cuales muestran una superficie prácticamente lisa y tienen cerca de los dos metros de altura.

Sin embargo, al poco tiempo de ser descubierto el monolito en Toronto, fue vandalizado con pintan referentes a extraterrestres.

Toronto monolith has been vandalized less than 24hrs after being put up 🤦‍♂️-📹 dj_jonny_c #Toronto #TorontoCanada #TorontoCity #TorontoArt pic.twitter.com/dB1TN7Hkie

— blogTO (@blogTO) January 1, 2021