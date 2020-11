El gobierno de Estados Unidos apeló la orden judicial que prohíbe la expulsión de niños migrantes que cruzaron la frontera solos. Esta política se promulgó durante la pandemia del coronavirus para negar protección de asilo a los niños.

El 18 de noviembre, el juez Emmet Sullivan emitió una orden judicial preliminar solicitada por defensores de los migrantes. En la misma prohibía la expulsión de menores migrantes no acompañados en base a las leyes de salud pública.

En vista de ello el Departamento de Justicia presentó una notificación de apelación ante la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia. Al mismo tiempo, pidió a Sullivan que suspenda su orden pendiente de recurso.

Niños migrantes son expulsados sin posibilidad de pedir asilo

Unos 200,000 migrantes adultos y menores han sido expulsados desde marzo por agentes fronterizos. La necesidad de controlar la propagación del COVID-19 es la principal causa.

La orden de Sullivan solo afectaba a los niños que cruzaron la frontera sin un padre, no a los adultos ni a las familias. Al menos 8,800 menores no acompañados han sido expulsados. No se les permite solicitar asilo o hablar con un abogado. La mayoría fueron sacados del país en cuestión de horas o días aunque, durante semanas. El gobierno del presidente Donald Trump detuvo a cientos de ellos por días o semanas en hoteles cerca de la frontera con México, hasta que otro juez prohibió esa práctica.

¿Qué esperan los inmigrantes de Biden?

El presidente electo, Joe Biden, dijo que revertirá varios de los programas migratorios de Trump en sus primeros 100 días de gobierno. No obstante no se ha pronunciado sobre las expulsiones de migrantes.

Biden tendrán la presión de los defensores de los migrantes, destacando que el gobierno tiene capacidad para proteger a los menores y a los agentes fronterizos al mismo tiempo. Alegan que el ejecutivo está utilizando la pandemia como pretexto para perseguir a los migrantes.

No hay base para permitir que esta política cruel y sin precedentes entre en vigor, dado el daño que estos jóvenes podrían enfrentar si son deportados y las vías ya disponibles para alojar de forma segura a los niños”, afirmó Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en un correo electrónico.

En el recurso su recurso del miércoles en la noche, el Departamento de Justicia citó la propagación del coronavirus en las comunidades fronterizas de Arizona y Texas. Advirtió que la orden de Sullivan “podría tener un impacto irreversible en la salud pública” al saturar la capacidad hospitalaria y obligar al gobierno a trasladar a niños y adolescentes “potencialmente infectados” por aeropuertos.

Desarrollada por La Noticia con información de AP.