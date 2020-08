Apoyar a los hijos en sus tareas es crucial para su éxito escolar

Los niños tienen más éxito en el colegio cuando sus padres se interesan activamente en sus tareas escolares asegura Kids Health. Esto hace sentir a los pequeños que están realizando un trabajo importante.

El papel de los padres debe ser de apoyo proporcionándoles herramientas para mejorar en su estudio y organización. Es contraproducente realizar las tareas por ellos. Estos son algunos consejos que pueden ser de gran ayuda para apoyar a los pequeños en sus trabajos escolares.

Predicar con el ejemplo

Mostrar a los niños actitudes de responsabilidad y entusiasmo les enseñará a cumplir las metas que se proponen y a realizar su mejor esfuerzo. Enséñelos a tener disciplina en sus clases y fuera de ellas.

Manténer abierta la comunicación con la escuela

Llevar una relación cercana con la escuela, al igual que conocer a los maestros de sus hijos ayudará a estar más involucrado con sus labores. Trate de asistir a sus eventos escolares ya que es una excelente manera de estar más presente en la vida escolar de sus hijos y entenderlos mejor.

Buscar un lugar especial para realizar las tareas

Los niños deben tener un lugar especial en donde puedan realizar sus tareas y estudiar. Ahí es donde deben tener todo lo necesario para hacer proyectos. El lugar debe ser cómodo y con buena iluminación para evitar la fatiga innecesaria. Elige un buen momento para que hagan sus tareas, de preferencia después de haber tenido algo de actividad física y comido un refrigerio.

Enséñelos a planear

Cuando tengan demasiadas actividades escolares, ayúdelos a realizar un plan para terminarlas de manera organizada. Lo ideal es trabajar de acuerdo a prioridades y no empezar una tarea sin haber terminado la anterior. Tomar descansos de 15 minutos también puede ayudar a evitar el agotamiento.

Deje que se equivoquen

Los niños deben hacer su propio trabajo y la labor de los padres es acompañarlos como un apoyo. Ellos no aprenderán si no se esfuerzan e incluso se equivocan. Los padres pueden dar sugerencias y dirigir pero no evitarles las frustraciones.

Conviértase en su mejor apoyo

Tome el tiempo para motivar a sus hijos cuando tengan tareas complicadas. Y felicítelos cuando las terminen. Ayúdelos a estudiar antes de algún examen e intente estar siempre disponible en caso de que ellos tengan preguntas o preocupaciones.

Encuentre más recursos para ayudar a sus hijos con sus tareas en Kids Health.