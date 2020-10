Apple anuncia nuevo evento; se espera que el iPhone 12 sea presentado

Los fans de Apple se quedaron con las ganas de ver los avances de lo que será el nuevo iPhone 12 y tuvieron que conformarse con las imágenes del nuevo Apple Watch Series 6 y el Watch SE, entre otros dispositivos.

Pero sin dar previo aviso, Apple anunció que el próximo evento de la empresa se llevará a cabo el 12 de octubre, en una transmisión especial desde el Apple Park.

La invitación la dio a conocer Apple este 6 de octubre con la leyenda “Hola, velocidad” a través de sus canales y redes sociales oficiales.

Aunque no hay nada confirmado, se espera que este evento muestre a la nueva generación de iPhone 12, la cual ha sido retrasada desde que inició la Pandemia del COVID-19.

Apple’s next iPhone will be announced on October 13th https://t.co/ZFdUeh4bYE pic.twitter.com/mZktHkW9ea

— The Verge (@verge) October 6, 2020