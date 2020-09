Smartphones: ¿Apple trabaja en un modelo de iPhone 12 Mini?

En el último evento de Apple, los fans esperaban impacientes la llegada de un nuevo modelo de iPhone, esto no sucedió y se dejó para otra mejor ocasión la salida de otro dispositivo móvil de Apple.

Mientras la espera continúa, Apple sorprende con la salida del iPhone 12 Mini, un nuevo dispositivo en tamaño más pequeño y con las mismas funciones que tiene la versión regular.

Por toro lado, es la primera vez que Apple utiliza la palabra mini en un iPhone, la cual sólo estuvo impresa en los iPod y iPad.

Además, esa probable que la tendencia de la marca sea ir en busca de este mercado de nueva cuenta y optar por modelos más pequeños.

Este nuevo iPhone Mini no será igual al iPhone SE, que era la versión más pequeña de los móviles.

Este modelo podría ser el inicio de los próximos dispositivos más pequeños de la marca de la manzana y quizá habrá sorpresas en breve por parte de Apple.

Un usuario de Twitter llamado @L0vetodream fue el primero en lanzar un Tweet mencionando la existencia del iPhone 12 Mini, aunque muchos pensaron que se trataba de un fake, en realidad parece ser real.

Así también, no hay grandes detalles de este modelo, pero en comparación con los otros que presentaría Apple próximamente sería en el número de cámaras que tenga cada uno.

El usuario @DuanRui1205 reveló unas pegatinas donde se revelan los modelos para los que fueron creadas unas fundas de silicón.

Esto quiere decir que el iPhone 12 mini sea el más económico y sencillo, además tendría una cámara dual, menos batería, sin 5G, sin cable trenzado y sin cargador.

Por otra parte, será en la segunda semana de octubre cuando Apple presente su nueva línea de Smartphones y otros productos.

De esta forma, sabremos cuáles será el mercado que quiere conquistar Apple, ya que la marca ha perdido terreno con otros competidores como Samsung o Huawei.

Como sabemos que la marca fundada por Steve Jobs no se quedará con los brazos cruzados, quizá veamos alguna sorpresa para los fans de Apple.

Important dates for the iPhone 12 provided by @jon_prosser:

📍Event: October 13

🗓 Pre-orders: October 16

📱 Release date: October 23 pic.twitter.com/OneZHco2xi

— Apple Hub (@theapplehub) September 23, 2020