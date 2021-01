Aprueban bonificaciones para maestros y personal escolar en Rock Hill

La junta directiva de las escuelas de Rock Hill aprobó bonificaciones por un total de hasta $2,000 para maestros y otros grupos de empleados, anunció el distrito el martes 26 de enero.

La medida de la junta, propuesta por el superintendente Dr. Bill Cook, fue un “’Gracias’ por un trabajo sobresaliente para sus más de 2,400 empleados”, dijo el distrito.

Los funcionarios dicen que los maestros y administradores recibirán $1,500 a mediados de marzo y $500 adicionales por firmar su contrato de trabajo para el próximo año escolar antes del 15 de abril.

El personal de apoyo también recibirá una bonificación de $750 “por su dedicación y compromiso con nuestra comunidad escolar” para el año escolar 2020-2021, dijo el distrito. También serán elegibles para $250 adicionales cuando se comprometan a regresar al distrito el próximo año escolar.

La bonificación por inicio de sesión temprano se pagará a los empleados elegibles en junio.

‘Todos … tienen un papel importante’

“Apreciamos que nuestra Junta Directiva reconozca el valor de cada uno de los dedicados miembros de nuestro equipo”, dijo Cook en el comunicado del martes 26 de enero.

“En mis 34 años en la educación, no he sido testigo de que el personal de todos los niveles se acerque para servir a los estudiantes y sus familias frente a los desafíos que seguimos soportando asociados con la pandemia. Nuestro personal ha trabajado incansablemente desde marzo para reinventar no solo cómo enseñamos, sino también dónde y cuándo enseñamos a nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes y la comunidad están en un lugar mejor gracias al trabajo de nuestro personal”, agregó.

Cook agregó: “Todos los miembros de nuestro equipo tienen un papel importante en nuestro distrito y apreciamos todos los talentos que brindan a nuestro sistema escolar y comunidad. Hemos trabajado como un equipo en una misión para Rock Hill, y continuamos enfocándonos en satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes y personal todos los días ”.