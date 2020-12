Aquí puedes ver “Wonder: The Experience” con Shawn Mendes

El cantante Shawn Mendes ofrecerá un concierto virtual con fines benéficos y podrá disfrutarse en vivo desde YouTube. El espectáculo lleva por nombre “Wonder: The Experience” (Amex UNSTAGED).

El artista canadiense Shawn Mendes se realizará el 6 de diciembre a las 06:00 p.m. (hora del Este) y los fondos por el concierto se entregarán a The Shawn Mendes Foundation.

Observa cómo Shawn interpreta canciones y cuenta historias de la realización de su nuevo álbum, Wonder, para apoyar a The Shawn Mendes Foundation en un concierto benéfico especial del narrador virtual “Wonder: The Experience” en celebración de la semana del lanzamiento , señala el canal de Shawn Mendes en YouTube.

El concierto se realizará con el apoyo de American Express y los clientes de esta empresa podrán disfrutar de paquetes.

#WONDERTHEEXPERIENCE with #AmexUNSTAGED tomorrow 6pm ET livestream Q&A & storyteller performance event. Send me your questions now, & RSVP or get exclusive @AmericanExpress card member packages at https://t.co/XaCZa8hA6y pic.twitter.com/zwLj9z0Nwr

