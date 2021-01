Aracely Arámbula subió una foto desnuda a Instagram

Aracely Arámbula subió una foto a su cuenta de Instagram e impresionó a sus más de 5.4 millones de seguidores, porque en ella aparece desnuda.

En blanco y negro, “La Chule”, como es también conocida la actriz, se mostró recostada, mientras se tapaba con una pierna y se tocaba el cabello.

Con esta foto que llamó la atención de sus seguidores, la expareja de Luis Miguel aprovechó para desearles un buen inicio de año a todas y todos con este mensaje:

Por un 2021 lleno de SALUD, ABUNDACIA Y BIENESTAR. Que su trabajo no se confunda con su vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio, que no se crean más que nadie, porque, solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza.

No se olviden ni por un instante que cada segundo de vida es un regalo, un obsequio y, que si fuéramos realmente valientes, bailaríamos y cantaríamos de alegría al tomar conciencia de ello”, señaló la cantante mexicana de 45 años.