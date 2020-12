Ariana Grande: excuse me, I love you. Este es el adelanto del documental de Netflix

Ariana Grande es sin duda una de las referencias del pop contemporáneo y no solo por su talento, sino también por su carisma, con lo que ha logrado cosechar una gran base de seguidores. Su trayectoria y logros serán reflejados en Ariana Grande: excuse me, I love you, un documental de Netflix.

En el adelanto, podemos ver cómo Ariana Grande confiesa que uno de los shows le salvó la vida, mientras se encontraba en el Sweetener World Tour.

Sé que ha sido difícil física y mentalmente, pero este espectáculo me salvó la vida este año.

La filmación está hecha mientras se realizó el Sweetener World Tour, que comenzó cinco meses después de la muerte de Mac Miller, con quien Ariana salió por dos años.

Mientras estaba en Pittsburgh, lugar originario de Miller, Ariana reservó un asiento para su exnovio en su concierto y lloró mientras decía “Wish I could say thank you to Malcolm”.

Además, en el adelanto de Ariana Grande: excuse me, I love you podemos ver el momento en el que se enteró de que realizaría una colaboración con Mariah Carey.

Desde su cuenta de Instagram, donde suma más de 209 millones de seguidores, Ariana Grande lanzó un emotivo mensaje en el que dijo que este trabajo es una carta de amor para todos sus seguidores, con quienes festeja sus últimos años de carrera.

Sé que este proyecto solo captura parte de una gira (de todos los otros cientos de shows y momentos que hemos compartido durante los últimos seis o siete años). Aunque mi corazón está ansioso por un cambio de ritmo, quería expresar lo eternamente agradecida que estoy. He aprendido, visto y sentido mucho. Ha sido un gran honor compartir tanto de esta vida con ustedes. “Disculpa, te amo” el 21 de diciembre.

No esperes más y ve el adelanto del documental de Ariana Grande.