Ariana Grande se casa en ceremonia íntima con Dalton Gomez

Ariana Grande se ha casado con su prometido Dalton Gomez, un agente de bienes raíces. Un representante de la cantante confirmó su reciente boda.

El representante de Grande dijo a la revista People que la pareja contrajo nupcias en una ceremonia pequeña e íntima a la que asistieron menos de 20 personas. No estuvo claro cuándo fue la boda. Según TMZ la boda se llevó a cabo en su casa en Montecito, California.

Imagen: @arianagrande

Ariana compró esa casa en junio a la conductora Ellen DeGeneres. Según reportes la cantante de “Positions” pagó $6.75 millones por es propiedad que parece que ahora fue el lugar perfecto para celebrar una boda.

“El lugar estaba tan alegre y lleno de amor. La pareja y ambas familias no podrían estar más felices”, dijo el representante a People.

Según fuentes de TMZ no hubo una ceremonia de manera formal. Ella y su prometido, Dalton Gómez, se dijeron “sí, acepto” de manera informal. “Realmente fue solo para ellos”, dijo la fuente. No está claro cuánto tiempo planearon su ceremonia de boda por lo que aún no se sabe si fue impulsivo o no.

Ariana Grande anunció su compromiso en diciembre

Grande, de 27 años, y Gomez, de 25, anunciaron su compromiso en diciembre, después de que comenzaron a salir en enero de 2020. Al inicio de la pandemia, la pareja pasó la cuarentena juntos.

Después del compromiso, Ariana mostró en redes sociales el anillo de compromiso que le obsequió Gomez. También publicó una serie de imágenes que delataban el gran amor que se tienen.

Imagen: @arianagrande

Grande actualmente figura en las listas de popularidad con los éxitos “34+35”, “Positions”, “pov” y el remix de “Save Your Tears” con The Weeknd. También trabajará como coach en “The Voice” en la temporada que comienza en septiembre.

Con información de The Associated Press