Aristóteles Sandoval, exgobernador del estado de Jalisco, fue asesinado en el municipio turístico de Puerto Vallarta. El actual gobernador, Enrique Alfaro, informó la sentida noticia a través de Twitter, al tiempo que envió un mensaje de consuelo a sus familiares.

He girado instrucciones a que el gabinete de seguridad se traslade a Puerto Vallarta y encabecen las investigaciones. Estaremos informando sobre lo sucedido en las próximas horas. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) December 18, 2020

Sandoval recibió disparos cuando se encontraba en el Bar Distrito 5, desde donde lo trasladaron al Hospital San Javier del puerto. No obstante el ex gobernador llegó al centro de salud sin vida. En el atentato también resultó herido un escolta del ex mandatario local.

Investigaciones podrán esclarecer asesinato de Aristóteles Sandoval

El Gobierno de Jalisco también se hizo eco de la información, al tiempo que anunciaron que las autoridades comenzarían las investigaciones respectivas.

Las autoridades competentes se dirigen al lugar de los hechos. En las próximas horas informaremos más detalles de este lamentable suceso mediante nuestras plataformas oficiales. — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) December 18, 2020

No obstante, el fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís, explicó que la víctima era el único objetivo del ataque, que ocurrió alrededor de la 1:40 am. El asesino esperó hasta que Sandoval se levantara de una mesa que compartía con otras cuatro personas, antes de dispararle varias veces por la espalda.

El estado de Jalisco es hogar del cártel narcotraficante Nueva Generación y el homicidio llevaba el sello de un asesinato cometido por una banda organizada.

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó sus condolencias y dijo que se investigaría el asesinato para averiguar el motivo del ataque. Sin embargo, AMLO dijo que la investigación era responsabilidad de los fiscales del estado de Jalisco. Normalmente, los crímenes de alto perfil que posiblemente involucren a un cártel de drogas son asumidos por los fiscales federales.

Sandoval tenía 46 años. Fue gobernador de Jalisco abanderado por el PRI, del 1 de marzo de 2013 al 5 de diciembre de 2018. Desde el 2019 a octubre de este año se desempeñó como secretario de Innovación y Participación Digital del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Sin embargo, renunció por diferencias con algunas prácticas que consideró erróneas.