Arman boicot contra Netflix por eliminar las películas de Johnny Depp

Luego de que Netflix eliminara todas las películas en las que aparece Johnny Depp, en Estados Unidos, varios usuarios se han manifestado para boicotear a la plataforma de streaming.

Los fans consideran que la razón son las acusaciones, hechas por su exesposa Amber Heard, que existen contra el actor de Piratas del Caribe por violencia doméstica.

Sin embargo, sigue existiendo gran polémica en este tema, luego de que Johnny Depp hablara de que fue víctima en la relación, por lo que han cuestionado a la empresa de borrar los contenidos del actor estadounidense de 57 años, pero no los de la actriz de 34 años.

Netflix Estados Unidos no ha hecho ninguna declaración sobre la eliminación del contenido de Depp, que sigue estando disponible en zonas como Latinoamérica.

Diversos usuarios han decidido manifestarse y han llamado a un boicot contra Netflix por retirar los contenidos de Johnny Depp.

Además, otros usuarios han manifestado su descontento luego de que Disney+ confirmara que el actor no regresará para la saga de Piratas del Caribe.

The fact that @netflix has removed all Johnny Depp movies from US Netflix is ​​truly disgusting, especially considering the mountain of evidence showing that he was abused and not the abuser.#JusticeForJohnnyDepp

— Alberto Tammaro 🇮🇹🎞🔭 (@AlbertoTammaroo) December 24, 2020